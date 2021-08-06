Афганистан готов дать ООН доказательства поддержки талибов Пакистаном
- Reuters
«Мы неоднократно демонстрировали эти доказательства. Если Совет Безопасности ООН захочет их увидеть, мы готовы их предоставить», — цитирует его ТАСС.
Ранее специальный помощник пакистанского премьер-министра по национальной безопасности Моид Юсуф заявил, что влияние Пакистана на «Талибан»* в Афганистане становится всё слабее.
19 июля афганское агентство Ariana News сообщило, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Пакистан для переговоров с официальными лицами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.