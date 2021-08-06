Афганистан готов дать ООН доказательства поддержки талибов Пакистаном

Короткая ссылка
Афганские власти готовы предоставить Совбезу ООН доказательства того, что Пакистан поддерживает движение «Талибан»*: боевики лечатся там в больницах, готовятся к боевым операциям, проводят похороны и собирают деньги. Об этом заявил постоянный представитель Афганистана при ООН Гулям Исхакзай.
Афганистан готов дать ООН доказательства поддержки талибов Пакистаном
  • Reuters

«Мы неоднократно демонстрировали эти доказательства. Если Совет Безопасности ООН захочет их увидеть, мы готовы их предоставить», — цитирует его ТАСС.

Ранее специальный помощник пакистанского премьер-министра по национальной безопасности Моид Юсуф заявил, что влияние Пакистана на «Талибан»* в Афганистане становится всё слабее.

19 июля афганское агентство Ariana News сообщило, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил Пакистан для переговоров с официальными лицами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить