В Пакистане признали ослабление своего влияния на «Талибан»

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Влияние Пакистана на «Талибан»* в Афганистане становится всё слабее, заявил специальный помощник пакистанского премьер-министра по национальной безопасности Моид Юсуф.
В Пакистане признали ослабление своего влияния на «Талибан»
  • Reuters

Об этом он сказал во время выступления в вашингтонском Институте мира.

По его словам, у Пакистана «всё меньше и меньше» рычагов влияния на талибов.

«Когда войска (США) покидают (Афганистан), рычаги влияния сокращаются. Когда «Талибан» добивается успехов на поле боя, логично, что рычаги влияния сокращаются», — приводит его слова ТАСС.

Единственной целью в Афганистане он назвал прекращение насилия и инклюзивное политическое урегулирование.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона оплошала, пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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