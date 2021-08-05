В Пакистане признали ослабление своего влияния на «Талибан»
- Reuters
Об этом он сказал во время выступления в вашингтонском Институте мира.
По его словам, у Пакистана «всё меньше и меньше» рычагов влияния на талибов.
«Когда войска (США) покидают (Афганистан), рычаги влияния сокращаются. Когда «Талибан» добивается успехов на поле боя, логично, что рычаги влияния сокращаются», — приводит его слова ТАСС.
Единственной целью в Афганистане он назвал прекращение насилия и инклюзивное политическое урегулирование.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал миссию Соединённых Штатов в Афганистане, отметив, что американская сторона оплошала, пытаясь найти политическое решение конфликта с «Талибаном».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.