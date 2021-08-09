Британский профессор предрёк будущее COVID-19

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в интервью журналу The Spectator заявил, что через несколько лет коронавирус станет «всего лишь ещё одной простудой».

«Как и другие коронавирусы, он станет лишь ещё одной причиной простуды», — приводит слова Хантера URA.RU.

По мнению профессора, спустя несколько лет большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в лёгкой форме.

Хантер спрогнозировал, что COVID-19 будет носить сезонный характер и достигать пика зимой.

Ранее замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирёва рассказала о сроках развития постковидного синдрома.