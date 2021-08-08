В Иране зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает IRNA.
Общее количество заболевших в стране достигло 4 158 729.
За прошедшие 24 часа в Иране умерли 542 пациента, что также является антирекордом.
Общее число летальных исходов от осложнений из-за COVID-19 в стране достигло 94 015.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.