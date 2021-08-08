В Иране зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев коронавируса

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В Иране за сутки выявили 39 619 случаев коронавирусной инфекции. Данный суточный показатель является максимальным для страны за всю пандемию.
В Иране зафиксировали антирекорд по суточному числу случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает IRNA.

Общее количество заболевших в стране достигло 4 158 729.

За прошедшие 24 часа в Иране умерли 542 пациента, что также является антирекордом.

Общее число летальных исходов от осложнений из-за COVID-19 в стране достигло 94 015.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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