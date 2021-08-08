В Макао не выявили инфицированных COVID-19 среди населения

Центр координации действий по COVID-19 в Макао завершил тестирование всего местного населения на коронавирус, инфицированных не было выявлено.

Об этом сообщается на правительственном портале специального административного района Китая на юге страны.

«Всего на сегодняшний день было протестировано 716 251 человек, результаты опубликованы... 8 августа. Все с результаты отрицательные», — говорится в публикации.

За все время пандемии коронавируса в Макао было зафиксировано лишь 63 случая COVID-19, почти все они были завозными.

По информации на 5 августа, в Китае сделали более 1,72 млрд прививок от коронавируса.