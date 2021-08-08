В Макао не выявили инфицированных COVID-19 среди населения
Об этом сообщается на правительственном портале специального административного района Китая на юге страны.
«Всего на сегодняшний день было протестировано 716 251 человек, результаты опубликованы... 8 августа. Все с результаты отрицательные», — говорится в публикации.
За все время пандемии коронавируса в Макао было зафиксировано лишь 63 случая COVID-19, почти все они были завозными.
По информации на 5 августа, в Китае сделали более 1,72 млрд прививок от коронавируса.