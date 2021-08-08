Полиция Таиланда применила резиновые пули против митингующих в Бангкоке

Короткая ссылка
Таиландская полиция применила против участников протестов в Бангкоке водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом сообщает Associated Press.

Митингующие направлялись к резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча и требовали его отставки.

По информации Al Jazeera, участники демонстрации выражали недовольство неспособностью правительства справиться с пандемией коронавируса и её влиянием на экономику страны.

В июле власти Таиланда ввели комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах» по COVID-19, включая Бангкок и соседние провинции.

В субботу, 7 августа, протесты против ограничений из-за коронавируса прошли в Париже. Французы выступали, в частности, против санитарных пропусков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить