Полиция Таиланда применила резиновые пули против митингующих в Бангкоке
Об этом сообщает Associated Press.
Митингующие направлялись к резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча и требовали его отставки.
По информации Al Jazeera, участники демонстрации выражали недовольство неспособностью правительства справиться с пандемией коронавируса и её влиянием на экономику страны.
В июле власти Таиланда ввели комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах» по COVID-19, включая Бангкок и соседние провинции.
В субботу, 7 августа, протесты против ограничений из-за коронавируса прошли в Париже. Французы выступали, в частности, против санитарных пропусков.