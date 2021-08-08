Полиция Таиланда применила резиновые пули против митингующих в Бангкоке

Таиландская полиция применила против участников протестов в Бангкоке водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом сообщает Associated Press.

Митингующие направлялись к резиденции премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча и требовали его отставки.

По информации Al Jazeera, участники демонстрации выражали недовольство неспособностью правительства справиться с пандемией коронавируса и её влиянием на экономику страны.

В июле власти Таиланда ввели комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах» по COVID-19, включая Бангкок и соседние провинции.

В субботу, 7 августа, протесты против ограничений из-за коронавируса прошли в Париже. Французы выступали, в частности, против санитарных пропусков.