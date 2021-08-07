В Париже проходят протесты против ограничений из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что большая колонна манифестантов вышла из квартала Пон-де-Нёйи и направилась в сторону площади Шатле.
Протестующие выступают, в частности, против санитарных пропусков.
В числе участников акции есть один из лидеров «жёлтых жилетов» — Жером Родригес.
Ранее стало известно, что более 150 городов Франции примут участие в акции протеста против новых ограничительных мер, принятых властями в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.