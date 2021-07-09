В Таиланде вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19

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Власти Таиланда вводят комендантский час и новые ограничения в «тёмно-красных зонах» по COVID-19, включая Бангкок и соседние провинции.
В Таиланде вводят комендантский час из-за ситуации с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает ch3plus со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции Апхисамая Сирангсана.

Режим ЧС с соответствующими коронавирусными ограничениями предусматривает закрытие ТЦ, введение комендантского часа в ряде регионов и перевод госслужащих и работников частного сектора на дистанционный режим работы, ограничение на количество людей, которые могут собираться в одном месте, до пяти человек и другое.

Также запрещено покидать жилища в период с 21:00 до 04:00, кроме случаев острой необходимости. Меры вступают в силу с 12 июля.

В марте в Таиланде сократили срок карантина для вакцинированных от COVID-19 иностранцев с 14 дней до недели. 

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