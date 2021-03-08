Власти Таиланда сократят срок карантина для приезжающих иностранцев
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Об этом сообщает Nikkei Asia.
Такое послабление коснётся туристов, которые получили вакцину в течение трёх месяцев до момента въезда, добавил министр. Кроме того, им понадобится свидетельство о том, что они не болеют COVID-19.
В начале марта медицинский регулятор Малайзии выдал разрешение на применение вакцин компании AstraZeneca, фармкомпаний Sinovac и Pfizer.
Ранее президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.