Власти Таиланда сократят срок карантина для приезжающих иностранцев, сделавших прививку от коронавируса, с 14 дней до недели. Новые условия вступят в силу с апреля, рассказал министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиранкул.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Такое послабление коснётся туристов, которые получили вакцину в течение трёх месяцев до момента въезда, добавил министр. Кроме того, им понадобится свидетельство о том, что они не болеют COVID-19.

В начале марта медицинский регулятор Малайзии выдал разрешение на применение вакцин компании AstraZeneca, фармкомпаний Sinovac и Pfizer.

Ранее президент Российского союза индустрии Андрей Игнатьев прокомментировал ситуацию с внешним туризмом.