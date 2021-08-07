Ирак приостанавливает пассажирские рейсы в Белоруссию
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«Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что рейсы приостановлены для всех национальных перевозчиков, включая «Иракские авиалинии».
30 июня стало известно, что американский Минтранс предлагает ввести запрет на продажу пассажирских авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в иных странах.