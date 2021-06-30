США рассматривают запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию

Американский Минтранс предлагает ввести запрет на продажу пассажирских авиабилетов в Белоруссию, в том числе на рейсы с пересадкой в иных странах.

«Сегодня, 29 июня 2021 года, Министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединёнными Штатами и Белоруссией», — приводит РИА Новости текст сообщения ведомства.

Данный приказ предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.

Запрет основан на решении Госдепартамента о том, что «в свете изменения маршрута рейса Ryanair ограничение транспортного сообщения между США и Белоруссией отвечает интересам внешней политики Соединённых Штатов».

Обсуждение законопроекта должно быть завершено до 1 июля.

Ранее Госдеп сохранил рекомендацию для американских граждан не посещать Белоруссию из-за «риска задержания».