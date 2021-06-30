США рассматривают запрет на продажу авиабилетов в Белоруссию
- Reuters
«Сегодня, 29 июня 2021 года, Министерство транспорта США издало приказ, предлагающий запрет на продажу пассажирских авиабилетов... между Соединёнными Штатами и Белоруссией», — приводит РИА Новости текст сообщения ведомства.
Данный приказ предлагается распространить на рейсы с пересадкой и сменой авиаперевозчика в третьей стране.
Запрет основан на решении Госдепартамента о том, что «в свете изменения маршрута рейса Ryanair ограничение транспортного сообщения между США и Белоруссией отвечает интересам внешней политики Соединённых Штатов».
Обсуждение законопроекта должно быть завершено до 1 июля.
Ранее Госдеп сохранил рекомендацию для американских граждан не посещать Белоруссию из-за «риска задержания».