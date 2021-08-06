Британия заявила о наличии доказательств атаки Ирана на танкер Mercer Street

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Великобритания заявила о имеющихся доказательствах ответственности Ирана за нападение на танкер Mercer Street, это доведено до Совета Безопасности ООН, сообщила британский представитель при организации Барбара Вудворд.
Британия заявила о наличии доказательств атаки Ирана на танкер Mercer Street
  • Reuters

«Великобритания сообщила Совету Безопасности об имеющихся у нас доказательствах того, что произошло. И эти доказательства однозначны: Великобритания знает, что Иран несёт ответственность за атаку», — приводит ТАСС слова Вудворд.

По её словам, Великобритании известно, что атака была преднамеренной.

Вудворд добавила, что выводы основаны на обломках использованного при атаке аппарата.

«Это беспилотник Shahed 136. Их делают только в Иране», — пояснила дипломат.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инцидент с атакой на танкер Mercer Street в Аравийском море, заявив о причастности к ней Ирана.

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