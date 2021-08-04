Рааб и Блинкен обсудили инцидент с атакой на танкер Mercer Street

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили инцидент с атакой на танкер Mercer Street в Аравийском море, заявив о причастности к ней Ирана.
Рааб и Блинкен обсудили инцидент с атакой на танкер Mercer Street
  • Reuters

Об этом Рааб написал в своём Twitter.

«Великобритания и США едины в осуждении нападения Ирана на танкер Mercer Street у побережья Омана», — заявил он.

По его словам, они обсудили с Блинкеном «необходимость, чтобы Иран прекратил своё дестабилизирующее поведение».

Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия ещё изучает детали ситуации с атакой на танкер Mercer Street в Аравийском море. Он подчеркнул, что Москва считает необходимым опираться на факты и не спешить делать выводы.

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