В постпредстве России при ООН прокомментировали инцидент с танкером
- Reuters
Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Он ответил на вопрос, могут ли ситуацию с танкером обсудить в Совете Безопасности ООН.
«Мы пока ещё изучаем детали. Есть много противоречащей информации, анализа по принципу хайли лайкли, что мы полностью отвергаем. Нам надо увидеть факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-то действия», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.
Также 3 августа Морская торговая организация Соединённого Королевства сообщила о захвате танкера Asphalt Princess. Позже организация заявила, что «захватчики покинули судно».