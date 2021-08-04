В постпредстве России при ООН прокомментировали инцидент с танкером

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Россия ещё изучает детали ситуации с атакой на танкер Mercer Street в Аравийском море и считает необходимым опираться на факты, а не спешить делать выводы.
В постпредстве России при ООН прокомментировали инцидент с танкером
  • Reuters

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. 

Он ответил на вопрос, могут ли ситуацию с танкером обсудить в Совете Безопасности ООН.

«Мы пока ещё изучаем детали. Есть много противоречащей информации, анализа по принципу хайли лайкли, что мы полностью отвергаем. Нам надо увидеть факты, а не спешить делать выводы и предпринимать какие-то действия», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.

Также 3 августа Морская торговая организация Соединённого Королевства сообщила о захвате танкера Asphalt Princess. Позже организация заявила, что «захватчики покинули судно».

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