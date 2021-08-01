В Британии заявили о подготовке ответа Ирану из-за инцидента с Mercer Street
- Reuters
«Великобритания работает со своими международными партнёрами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — заявил Рааб.
Он назвал нападение на Mercer Street «незаконным и жестоким» и отметил, что, согласно выводам Великобритании, атака была произведена со стороны Ирана.
«Мы считаем, что это нападение было преднамеренным и целенаправленным и является явным нарушением международного права Ираном», — подчеркнул глава МИД Британии.
По словам Рааба, «весьма вероятно, что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».
При этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что обвинения в причастности Тегерана к атаке не имеют оснований.
Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.
Информацию об инциденте, предположительно, связанном с пиратством, подтвердило лондонское представительство компании — оператора судна Zodiac Maritime.