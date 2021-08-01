В Британии заявили о подготовке ответа Ирану из-за инцидента с Mercer Street

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Великобритания работает с международными партнёрами над согласованным ответом Ирану в связи с нападением на танкер Mercer Street, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
В Британии заявили о подготовке ответа Ирану из-за инцидента с Mercer Street
  • Reuters

«Великобритания работает со своими международными партнёрами над согласованным ответом на это неприемлемое нападение», — заявил Рааб.

Он назвал нападение на Mercer Street «незаконным и жестоким» и отметил, что, согласно выводам Великобритании, атака была произведена со стороны Ирана.

«Мы считаем, что это нападение было преднамеренным и целенаправленным и является явным нарушением международного права Ираном», — подчеркнул глава МИД Британии.

По словам Рааба, «весьма вероятно, что Иран атаковал танкер Mercer Street с использованием одного или нескольких беспилотных летательных аппаратов».

При этом официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что обвинения в причастности Тегерана к атаке не имеют оснований.

Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.

Информацию об инциденте, предположительно, связанном с пиратством, подтвердило лондонское представительство компании — оператора судна Zodiac Maritime.

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