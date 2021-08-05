CNN: разведка США изучает генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухани

Разведслужбы США анализируют массив генетических данных о вирусах, которые изучались в Уханьском институте вирусологии, сообщает CNN со ссылкой на источники. Как утверждает телеканал, это может «раскрыть происхождение коронавируса».

Согласно материалу телекомпании, «гигантский каталог информации», который оказался в распоряжении американского разведсообщества, содержит «генетические чертежи», взятые из образцов вирусов, изучаемых в уханьской лаборатории.

По мнению ряда источников канала, эта информация может указать на источник вспышки COVID-19.

При этом остаётся неизвестным, как американские спецслужбы получили доступ к массиву данных.

Как рассказал телеканалу источник, обычно системы, задействованные в создании и обработке подобных генетических данных, подключены к «внешним облачным серверам», что даёт возможность взломать их.

В статье уточняется, что для обработки такого объёма данных требуется большая вычислительная мощность. Для этого разведслужбы полагаются на помощь суперкомпьютеров, которыми пользуются национальные лаборатории Министерства энергетики.

Кроме того, для обработки данных требуются человеческие ресурсы, в том числе правительственные учёные, достаточно квалифицированные для дешифрования сложных данных генетического секвенирования, имеющие необходимый уровень допуска, а также говорящие на мандаринском диалекте, говорится в сообщении.

Ранее издание The Hill сообщило, что члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии провели расследование по вопросу происхождения коронавируса.

Они утверждают, что причиной пандемии стала утечка вируса из Уханьского института вирусологии.

В статье говорится, что республиканцы составили доклад, опираясь на открытые данные и косвенные сообщения.

При этом китайские учёные со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.