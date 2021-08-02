Hill: республиканцы представили доклад о происхождении коронавируса

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Члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии провели расследование по вопросу происхождения коронавируса. Они утверждают, что причиной пандемии стала утечка вируса из Уханьского института вирусологии.
Hill: республиканцы представили доклад о происхождении коронавируса
  • © REUTERS/Dado Ruvic

Об этом пишет The Hill со ссылкой на опубликованную членом комитета по иностранным делам Майклом Макколом третью часть расследования, которая касается происхождения коронавируса.

По словам Маккола, «пришло время полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки».

«Вместо этого, как показано в этом докладе, преобладающие доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», — заявил он.

В статье говорится, что республиканцы составили доклад, опираясь на открытые данные и косвенные сообщения.

Ранее директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин сообщил, что Уханьский институт вирусологии заявил об отсутствии доказательств возможной утечки коронавируса из лаборатории.

Китайские учёные со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.

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