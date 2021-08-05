В США въезжающих иностранцев могут обязать быть вакцинированными от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.
По словам американского чиновника, в администрации понимают всю важность международных поездок и с учётом эпидемиологической ситуации сохранят действующие COVID-ограничения на поездки.
При этом он отметил, что в правительстве разрабатывают планы по отмене ограничений «безопасным образом» — в частности, путём предъявления ряда требований к иностранцам в отношении вакцин.
«Но это не (принятое. — RT) решение на данный момент», — подчеркнул Зинтс.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее призвал частный бизнес, включая бары и рестораны, обслуживать только вакцинированных от коронавируса клиентов. Планируется, что инициативу начнут поэтапно реализовывать с 16 августа, а с 13 сентября требование полностью вступит в силу.