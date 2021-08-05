В США въезжающих иностранцев могут обязать быть вакцинированными от COVID-19

Короткая ссылка
Власти США рассматривают возможность ввести требование о том, чтобы въезжающие на территорию государства иностранцы были вакцинированы от COVID-19, однако окончательного решения по этому поводу ещё нет.
В США въезжающих иностранцев могут обязать быть вакцинированными от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джеффа Зинтса.

По словам американского чиновника, в администрации понимают всю важность международных поездок и с учётом эпидемиологической ситуации сохранят действующие COVID-ограничения на поездки.

При этом он отметил, что в правительстве разрабатывают планы по отмене ограничений «безопасным образом» — в частности, путём предъявления ряда требований к иностранцам в отношении вакцин.

«Но это не (принятое. — RT) решение на данный момент», — подчеркнул Зинтс.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ранее призвал частный бизнес, включая бары и рестораны, обслуживать только вакцинированных от коронавируса клиентов. Планируется, что инициативу начнут поэтапно реализовывать с 16 августа, а с 13 сентября требование полностью вступит в силу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить