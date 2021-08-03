В Нью-Йорке начнут пускать в рестораны и фитнес-клубы только привитых

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Власти Нью-Йорка начнут требовать доказательство вакцинации от посетителей и работников ресторанов, фитнес-клубов и индустрии развлечений, заявил мэр города Билл де Блазио.
В Нью-Йорке начнут пускать в рестораны и фитнес-клубы только привитых
  • Reuters

«Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если вы не вакцинированы, к сожалению, вы не сможете в них участвовать», — приводит CBS его слова на пресс-конференции.

Как отметил де Блазио, прививка станет «ключом», своеобразным городским пропуском.

Планируется, что инициативу начнут поэтапно реализовывать с 16 августа, а с 13 сентября требование полностью вступит в силу.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал частный бизнес, включая бары и рестораны, обслуживать только вакцинированных от коронавируса клиентов.

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