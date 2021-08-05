Косачёв назвал «призывом в никуда» обращение к Москве по поводу Абхазии и Южной Осетии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал в беседе с RT совместное заявление семи стран, которые призвали Россию пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Первое, что обращает на себя внимание, — крайне узкий состав подписантов. Это значит, что под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и ЕС и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию. Это, что называется, призыв в никуда. Он не имеет никакой дополнительной, добавленной стоимости», — сказал Косачёв.

По его мнению, в этом призыве «могла бы быть добавленная стоимость», если бы подписанты нашли в себе мужество «обратиться к властям Грузии».

«С призывом покаяться за преступления, совершённые в августе 2008 года в отношении югоосетинского народа. И за многие другие преступления, которые Тбилиси совершал по отношению к Цхинвалу и Сухуму во все предыдущие годы и десятилетия, включая историю советской власти и предреволюционного периода. Если бы был призыв к властям Грузии признать право народов Абхазии и Южной Осетии на самоопределение и начать с этими народами прямой диалог, тогда появилось бы добавленная стоимость. А уж её размер вправе определять только жители и граждане Абхазии и Южной Осетии, которые являются единственным источником принятия соответствующих решений», — заключил вице-спикер Совфеда.

Ранее сообщалось, что семь стран призвали Россию пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Отмечается, что документ подписали Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Албания и Эстония.

Авторы документа призывают Москву «не препятствовать созданию механизма международной безопасности».