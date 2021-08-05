Несколько стран призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Короткая ссылка
Семь стран призвали Россию пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространили в Совбезе Организации объединённых наций.

Отмечается, что документ подписали Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Албания и Эстония.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... пересмотреть признание так называемой независимости грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в заявлении.

Авторы документа призывают Москву «не препятствовать созданию механизма международной безопасности».

Ранее RT сообщал, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу, которая поможет жителям Грузии «противостоять затяжному злонамеренному воздействию»

Уточняется, что проект будет направлен в первую очередь на расположенные вдоль административной границы Грузии и якобы «оккупированные Россией» регионы — Абхазию и Южную Осетию. Планируется задействовать как минимум 93 населённых пункта. 



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить