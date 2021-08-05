Несколько стран призвали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Семь стран призвали Россию пересмотреть признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в совместном заявлении, которое распространили в Совбезе Организации объединённых наций.

Отмечается, что документ подписали Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, Албания и Эстония.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию... пересмотреть признание так называемой независимости грузинских территорий Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — говорится в заявлении.

Авторы документа призывают Москву «не препятствовать созданию механизма международной безопасности».

Ранее RT сообщал, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу, которая поможет жителям Грузии «противостоять затяжному злонамеренному воздействию».

Уточняется, что проект будет направлен в первую очередь на расположенные вдоль административной границы Грузии и якобы «оккупированные Россией» регионы — Абхазию и Южную Осетию. Планируется задействовать как минимум 93 населённых пункта.





