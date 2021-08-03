В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Пять пострадавших в ДТП россиян остаются в больницах в провинции Анталья, ещё 15 выписаны. Об этом сообщили в Минздраве России.

«На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья... Трое были прооперированы. Пациенты находятся под наблюдением врачей», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что пять человек находятся в больницах в состоянии различной степени тяжести.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.