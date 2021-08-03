В генконсульстве России рассказали о ситуации с ДТП с автобусом в Турции

В генконсульстве России в Турции рассказали о ситуации с аварией с автобусом в Анталье, в результате которой погибли и пострадали россияне.

«По ситуации на 10:00 3 августа все российские граждане, пострадавшие в ДТП в Манавгате, продолжают находиться под наблюдением врачей в местных больницах. В тяжёлом состоянии остаются четыре пациента. Они прооперированы и помещены в реанимационное отделение», — представитель дипмиссии ТАСС.

Уточняется, что Россия уже запросила в правоохранительных органах Турции дополнительную информацию о причинах ДТП.

Ранее сообщалось, что трое россиян погибли в ДТП с автобусом на юге Турции. По предварительным данным, водитель автобуса, который направлялся в аэропорт Антальи, не справился с управлением. Машина пересекла сплошную разделительную линию, после чего перевернулась.