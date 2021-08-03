В ООН призвали расследовать смерть главы «Белорусского дома на Украине»

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстоятельства смерти главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова должны быть тщательно расследованы.

Он отметил, что в ООН «рады видеть, что идёт расследование».

«Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Утром 3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из киевских парков найден мёртвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов — глава общественной организации «Белорусский дом на Украине».

Правоохранительные органы намерены проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Украинский президент Владимир Зеленский взял на контроль расследование дела о смерти Шишова.