В ООН призвали расследовать смерть главы «Белорусского дома на Украине»
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Он отметил, что в ООН «рады видеть, что идёт расследование».
«Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства», — цитирует ТАСС Дюжаррика.
Утром 3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из киевских парков найден мёртвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов — глава общественной организации «Белорусский дом на Украине».
Правоохранительные органы намерены проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Украинский президент Владимир Зеленский взял на контроль расследование дела о смерти Шишова.