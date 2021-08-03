В ООН призвали расследовать смерть главы «Белорусского дома на Украине»

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Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстоятельства смерти главы общественной организации «Белорусский дом на Украине» Виталия Шишова должны быть тщательно расследованы.
В ООН призвали расследовать смерть главы «Белорусского дома на Украине»
  • © Ludovic MARIN / AFP

Он отметил, что в ООН «рады видеть, что идёт расследование».

«Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Утром 3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из киевских парков найден мёртвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов — глава общественной организации «Белорусский дом на Украине».

Правоохранительные органы намерены проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.

Украинский президент Владимир Зеленский взял на контроль расследование дела о смерти Шишова.

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