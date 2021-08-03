Зеленский взял на контроль дело о смерти главы «Белорусского дома на Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский держит на личном контроле расследование дела о смерти руководителя «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Мы внимательно следим за выводами полиции, президент держит это дело на контроле», — приводит его слова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев сделает всё возможное для полного расследования этого дела.

Утром 3 августа украинская полиция сообщила, что в одном из киевских парков найден мёртвым гражданин Белоруссии Виталий Шишов — глава общественной организации «Белорусский дом на Украине». Правоохранительные органы намерены проверить версию об убийстве, замаскированном под суицид.

В ЕС призвали украинские власти провести тщательное расследование.

«Белорусский дом на Украине» оказывает помощь гражданам Белоруссии, покинувшим страну и проживающим на Украине.