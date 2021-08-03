В ЕС ожидают, что Украина расследует смерть гражданина Белоруссии Шишова

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Евросоюз ожидает, что Украина проведёт расследование смерти гражданина Белоруссии Виталия Шишова в Киеве. С таким заявлением на брифинге выступила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
В ЕС ожидают, что Украина расследует смерть гражданина Белоруссии Шишова
  • AFP

Она назвала смерть Шишова «досадным инцидентом».

«Ожидаем, что власти Украины проведут тщательное расследование обстоятельств этого инцидента», — цитирует её ТАСС.

3 августа полиция Украины сообщила, что в Киеве нашли мёртвым гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез накануне. Как сообщило ведомство, мужчина найден повешенным в одном из парков.

По сообщениям СМИ, речь идёт о главе «Белорусского дома на Украине», который зарегистрирован как общественная организация и создан для помощи белорусам и «пострадавшим» от белорусских властей.

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