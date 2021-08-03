В парке Киева нашли тело пропавшего накануне гражданина Белоруссии

В Киеве нашли мёртвым гражданина Белоруссии Виталия Шишова, который исчез накануне. Как сообщила украинская полиция, мужчина найден повешенным в одном из парков.

«Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли повешенным сегодня в одном из киевских парков, недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

Возбуждено дело об умышленном убийстве, полиция намерена проверить «в том числе версию убийства, замаскированного под суицид».

«Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы «Безопасный город», проведения экспертиз и следственных экспериментов», — добавили в ведомстве.

По данным СМИ, речь идёт о главе «Белорусского дома на Украине», который зарегистрирован как общественная организация и создан для помощи белорусам и «пострадавшим» от белорусских властей.