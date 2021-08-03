Вирусолог назвал разумным решение о признании в ЕС COVID-сертификатов Сан-Марино
- Reuters
«Разумное решение», — сказал специалист.
Кроме того, он выразил мнение, что рано или поздно «Спутник V» признают и разрешат к использованию на территории ЕС.
«Но пока что хорошо, что сан-маринские сертификаты о вакцинации «Спутником V» будут действовать в Европе», — заключил Аграновский.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».
Как стало известно в феврале, республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение «Спутника V».
К настоящему времени препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.