Вирусолог назвал разумным решение о признании в ЕС COVID-сертификатов Сан-Марино

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщение о признании в Евросоюзе COVID-сертификатов Сан-Марино, где используется российская вакцина против коронавируса «Спутник V».

«Разумное решение», — сказал специалист.

Кроме того, он выразил мнение, что рано или поздно «Спутник V» признают и разрешат к использованию на территории ЕС.

«Но пока что хорошо, что сан-маринские сертификаты о вакцинации «Спутником V» будут действовать в Европе», — заключил Аграновский.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется российская вакцина от COVID-19 «Спутник V».

Как стало известно в феврале, республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение «Спутника V».

К настоящему времени препарат зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.