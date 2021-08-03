Кабулов: две трети талибов готовы к политическому решению афганского кризиса

Директор второго департамента Азии МИД России, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что большинство представителей движения «Талибан»* готовы к политическому разрешению ситуации в республике.

«По нашим оценкам, примерно две трети состава этого движения, включая высшее руководство, настроены на политическое решение афганского кризиса», — цитирует Интерфакс заявление Кабулова, сделанное на круглом столе «Афганистан после выхода войск США: кто поможет создать сильное государство?».

По его мнению, многие участники движения устали от длительной войны и не видят смысла в её продолжении.

«Примерно одна треть боевиков движения, включая некоторых полевых командиров, настроена радикально», — отметил Кабулов.

Он добавил, что в это число по большей части входит молодое поколение, которое в основном выросло либо в лагерях для беженцев, либо в «отдалённых глухих местах».

Ранее Кабулов уже отмечал, что в движении «Талибан»* появляется новое поколение пассионарных бойцов, у которых «большой запал» и которые не жили в свободном, неоккупированном Афганистане.

По его словам, молодая часть движения, которую возглавляют отдельные полевые командиры, настроена радикально, а старое поколение талибов «более склонно к компромиссам».

Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар заявил, что правительство страны готово к миру с талибами при соблюдении определённых условий.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.