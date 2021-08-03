В Кабуле заявили о готовности к миру с Талибаном

Правительство Афганистана готово к миру с движением «Талибан»* при соблюдении талибами определённых условий, сообщил глава МИД страны Мохаммад Ханиф Атмар.

«Мы готовы работать с «Талибаном», готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти», — заявил Атмар в интервью газете «Известия».

По его словам, условий для этого не очень много: будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, Афганистан не должен представлять угрозу ни для одной страны, на его территориии не должно быть ни одной иностранной террористической силы.

Он добавил, что правительство готово принять талибов как свою часть, если последние не будут поддерживать терроризм.

Ранее боевики движения «Талибан» снова атаковали офис миссии ООН в афганском Герате.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.