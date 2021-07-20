Кабулов рассказал о новом поколении «пассионарных» бойцов «Талибана»

В движении «Талибан»* появляется новое поколение пассионарных бойцов, у которых «большой запал» и которые не жили в свободном, неоккупированном Афганистане, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По словам дипломата, новое поколение талибов убеждено, что воюет за освобождение Афганистана от иностранцев.

«Эта пассионарная молодая часть движения, которую возглавляют отдельные полевые командиры, настроена радикально. Они и погибают в тех боевых действиях, которые сейчас продолжаются», — сказал Кабулов на дискуссии клуба «Валдай» «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Старое поколение талибов «более склонно к компромиссам», напомнил он.

Кроме того, Кабулов высказал мнение, что талибы готовы к политическому компромиссу в Афганистане, потому что верхушка движения «наелась войны».

При этом, с точки зрения движения, политический компромисс должен быть достойно преподнесён, подчеркнул он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.