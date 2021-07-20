Кабулов рассказал о новом поколении «пассионарных» бойцов «Талибана»

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В движении «Талибан»* появляется новое поколение пассионарных бойцов, у которых «большой запал» и которые не жили в свободном, неоккупированном Афганистане, рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов рассказал о новом поколении «пассионарных» бойцов «Талибана»
  • РИА Новости

По словам дипломата, новое поколение талибов убеждено, что воюет за освобождение Афганистана от иностранцев.

«Эта пассионарная молодая часть движения, которую возглавляют отдельные полевые командиры, настроена радикально. Они и погибают в тех боевых действиях, которые сейчас продолжаются», — сказал Кабулов на дискуссии клуба «Валдай» «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Старое поколение талибов «более склонно к компромиссам», напомнил он.

Кроме того, Кабулов высказал мнение, что талибы готовы к политическому компромиссу в Афганистане, потому что верхушка движения «наелась войны».

При этом, с точки зрения движения, политический компромисс должен быть достойно преподнесён, подчеркнул он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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