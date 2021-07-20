Кабулов рассказал о новом поколении «пассионарных» бойцов «Талибана»
- РИА Новости
По словам дипломата, новое поколение талибов убеждено, что воюет за освобождение Афганистана от иностранцев.
«Эта пассионарная молодая часть движения, которую возглавляют отдельные полевые командиры, настроена радикально. Они и погибают в тех боевых действиях, которые сейчас продолжаются», — сказал Кабулов на дискуссии клуба «Валдай» «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».
Старое поколение талибов «более склонно к компромиссам», напомнил он.
Кроме того, Кабулов высказал мнение, что талибы готовы к политическому компромиссу в Афганистане, потому что верхушка движения «наелась войны».
При этом, с точки зрения движения, политический компромисс должен быть достойно преподнесён, подчеркнул он.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.