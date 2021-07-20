Кабулов: руководство талибов готово к политическому компромиссу в Афганистане

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Талибы готовы к политическому компромиссу в Афганистане, верхушка движения «наелась войны», считает спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Кабулов: руководство талибов готово к политическому компромиссу в Афганистане
  • РИА Новости

«За 20 с лишним лет основная часть руководства, конечно, наелась войны вдоволь и понимает, что надо искать политические выходы из сложившегося тупика», — сказал он на онлайн-дискуссии «Валдай», посвящённой теме «Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?».

Видно «не только по словам, но и по намерениям», которые выражаются в разных формах, что талибы «готовы к политическому компромиссу», добавил дипломат.

«Но, с их точки зрения, политический компромисс должен быть достойно преподнесён», — подчеркнул он.

Ранее лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада заявил, что движение стремится к установлению хороших отношений со всеми странами мира. 

Глава делегации движения мулла Барадар Ахунд отметил, что талибы настаивают на создании в Афганистане «сильной исламской системы».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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