Талибы заявили о стремлении к хорошим отношениям со всеми странами

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Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада заявил, что движение стремится к установлению хороших отношений со всеми странами мира.
Талибы заявили о стремлении к хорошим отношениям со всеми странами
  • Reuters

«Мы стремимся к установлению хороших и крепких дипломатических, экономических и политических отношений в рамках взаимодействия и взаимных договорённостей со всеми странами мира, включая США, после вывода всех иностранных войск», — приводит РИА Новости послание Ахундзады в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам.

По словам лидера движения, талибы поддерживают политическое урегулирование в Афганистане.

Ранее глава делегации талибов мулла Барадар Ахунд заявил, что талибы настаивают на создании в Афганистане «сильной исламской системы».

17 июля стало известно, что в Катаре начался новый раунд межафганских переговоров, на них присутствуют представители правительства и движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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