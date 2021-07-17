В Катаре проходит новый раунд межафганских переговоров

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В Катаре проходит новый раунд межафганских переговоров, на них присутствуют представители правительства и движения «Талибан»*.
В Катаре проходит новый раунд межафганских переговоров
  • Reuters

Как сообщает TOLOnews, афганскую делегацию возглавил председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, делегацию талибов — глава политофиса в Катаре мулла Барадар Ахунд.

Ранее в «Талибане» назвали условия, при которых талибы пойдут на трёхмесячное перемирие: движение требует освобождения 7 тыс. заключённых и исключения из чёрного списка ООН.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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