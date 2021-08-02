Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло до четырёх
- Reuters
«Сейчас есть информация о четырёх погибших», — сказал представитель.
Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что по меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции.
По данным СМИ, инцидент произошёл в районе Сиде. Автобус, который вёз туристов в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.
«Интурист» открыл горячую линию.