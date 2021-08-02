Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло до четырёх

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RT
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян увеличилось до четырёх человек, передаёт ТАСС со ссылкой на компанию «Интурист».
Число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян выросло до четырёх
  • Reuters

«Сейчас есть информация о четырёх погибших», — сказал представитель.

Ранее в российском генконсульстве в Анталье сообщили, что по меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции.

По данным СМИ, инцидент произошёл в районе Сиде. Автобус, который вёз туристов в аэропорт Антальи, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

«Интурист» открыл горячую линию.

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