В генконсульстве подтвердили гибель троих россиян в ДТП на юге Турции
- Reuters
«2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье», — приводит ТАСС сообщение.
В консульстве уточнили, что в результате аварии погибли три человека и пострадали пять россиян, двое из которых находятся в реанимационном отделении.
Как отмечается, все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра.
Ранее появилась информация, что на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, предположительно, перевозившего туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.