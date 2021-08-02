В генконсульстве подтвердили гибель троих россиян в ДТП на юге Турции

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RT
По меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Анталье.
В генконсульстве подтвердили гибель троих россиян в ДТП на юге Турции
  • Reuters

«2 августа в районе Манавгата около 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье», — приводит ТАСС сообщение.

В консульстве уточнили, что в результате аварии погибли три человека и пострадали пять россиян, двое из которых находятся в реанимационном отделении.

Как отмечается, все пострадавшие доставлены в местные больницы для получения первой медицинской помощи и дополнительного осмотра. 

Ранее появилась информация, что на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, предположительно, перевозившего туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.

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