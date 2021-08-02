«Интурист» открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции

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Туроператор «Интурист» открыл горячую линию для родственников россиян, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи турецкого города Манавгат. Об этом рассказали в компании.
«Интурист» открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции
  • РИА Новости

«Сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, для родственников пострадавших открыта горячая линия. 

Ранее появилась информация, что на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего, предположительно, туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.

Позднее в российском генконсульстве в Анталье подтвердили, что по меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате аварии в районе курортного города Манавгат. 

Отмечается, что автобус перевозил группу из 22 российских туристов.

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