«Интурист» открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции

Туроператор «Интурист» открыл горячую линию для родственников россиян, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи турецкого города Манавгат. Об этом рассказали в компании.

«Сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, для родственников пострадавших открыта горячая линия.

Ранее появилась информация, что на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего, предположительно, туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.

Позднее в российском генконсульстве в Анталье подтвердили, что по меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате аварии в районе курортного города Манавгат.

Отмечается, что автобус перевозил группу из 22 российских туристов.