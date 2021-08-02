«Интурист» открыл горячую линию в связи с ДТП в Турции
- РИА Новости
«Сотрудники принимающего офиса «Интуриста» в Анталье находятся на месте ДТП», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, для родственников пострадавших открыта горячая линия.
Ранее появилась информация, что на юге турецкой провинции Анталья в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего, предположительно, туристов из России, погибли три человека и 16 получили ранения.
Позднее в российском генконсульстве в Анталье подтвердили, что по меньшей мере трое граждан России погибли и пятеро пострадали в результате аварии в районе курортного города Манавгат.
Отмечается, что автобус перевозил группу из 22 российских туристов.