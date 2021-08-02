Экономист назвал политическим испытанием ситуацию с госдолгом США

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.

Васильев объяснил, что основное политическое противоречие в США сегодня связано с принятием законопроектов об инвестициях в инфраструктурное развитие экономики.

«Сегодня основное политическое противоречие — вокруг принятия законопроектов об инфраструктуре, которое существует в двух видах — в урезанном в виде $1 трлн и в более широком варианте — $3 трлн, может быть, даже больше. На это наложилась ситуация с госдолгом, с его потолком. Республиканцы заявили, что постараются использовать этот инструмент для того, чтобы максимально урезать запросы демократов», — сказал эксперт.

Также, по мнению специалиста, республиканцы используют данную ситуацию как рычаг давления на представителей Демократической партии.

«Перед нами очередное политическое испытание, довольно нервное, достаточно серьёзное для администрации (США. — RT). В условиях, когда идёт падение рейтинга президента США Джо Байдена и администрации, главная политическая составляющая — показать не только деловым кругам, но и американской общественности, что эта администрация является фискально безответственной и не может управлять государственными финансами», — отметил Васильев.

Эксперт добавил, что если Байден будет вынужден пойти на уступки под давлением возможности возникновения технического дефолта, то это может очень «серьёзным образом ударить» по политической коалиции, которая сегодня поддерживает демократов.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что в США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году.

По сообщениям агентства, в случае бездействия США могут оказаться «на пути к дефолту уже к октябрю».