Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга

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В США с воскресенья, 1 августа, вновь начал действовать потолок госдолга, который был приостановлен конгрессом в 2019 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга
  • Pixabay

Отмечается, что в 2019 году лимит госдолга был установлен на уровне $22 трлн. По данным на июнь текущего года, это значение выросло до $28,5 трлн.

Агентство утверждает, что в случае бездействия США могут оказаться «на пути к дефолту уже к октябрю».

В связи с этим с прошлой пятницы, 30 июля, американский Минфин принимает специальные меры, среди которых приостановка продажи некоторых государственных и местных ценных бумаг.

«Это день, когда часы начинают тикать», — прокомментировал ситуацию представитель Института мировой экономики Петерсона Дэвид Уилкокс.

В июне министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что в случае дальнейшего роста долговой нагрузки Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом.

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