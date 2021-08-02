Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга
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Отмечается, что в 2019 году лимит госдолга был установлен на уровне $22 трлн. По данным на июнь текущего года, это значение выросло до $28,5 трлн.
Агентство утверждает, что в случае бездействия США могут оказаться «на пути к дефолту уже к октябрю».
В связи с этим с прошлой пятницы, 30 июля, американский Минфин принимает специальные меры, среди которых приостановка продажи некоторых государственных и местных ценных бумаг.
«Это день, когда часы начинают тикать», — прокомментировал ситуацию представитель Института мировой экономики Петерсона Дэвид Уилкокс.
В июне министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что в случае дальнейшего роста долговой нагрузки Соединённые Штаты рискуют столкнуться с дефолтом.