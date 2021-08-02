Аналитик объяснил причину подготовки республиканцами доклада о пандемии

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с RT прокомментировал публикацию итогов расследования представителей Республиканской партии США о происхождении коронавируса.

По мнению специалиста, версия о якобы утечке вируса из Уханьского института вирусологии соответствует политике как Республиканской партии, так и Демократической.

«Речь идёт о намечающемся консенсусе между демократами и республиканцами, поскольку президент США Джо Байден предполагал, что есть возможность искусственного происхождения коронавируса. Может быть, республиканцы считаются более антикитайской партией, чем демократы... Они, как партия, находящаяся в оппозиции, хотят раньше своих оппонентов, быстрее и жёстче какие-то вещи проговорить», — сказал Бышок.

При этом он предположил, что расследование республиканцев можно расценить как одну из составляющих будущего большого расследования на тему происхождения коронавируса.

С другой стороны, как отметил эксперт, глобальная проблема для США заключается в том, как ввести санкции против Китая, но при этом не навредить себе.

«Проблема сейчас в том, как остановить рост Китая или санкционировать Китай, при этом не нанося ущерб себе, поскольку Соединённые Штаты — огромный торговый партнёр Китая и наоборот», — объяснил Бышок.

Ранее издание The Hill сообщило, что члены палаты представителей конгресса США от Республиканской партии провели расследование по вопросу происхождения коронавируса

Они утверждают, что причиной пандемии стала утечка вируса из Уханьского института вирусологии.

В статье говорится, что республиканцы составили доклад, опираясь на открытые данные и косвенные сообщения.

Китайские учёные со ссылкой на статью в журнале Science China Life Sciences заявили, что COVID-19 имеет природное происхождение.