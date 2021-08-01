Блинкен прокомментировал инцидент с танкером Mercer Street

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Соединённые Штаты пришли к выводу, что ответственность за нападение на японский танкер Mercer Street в Аравийском море несёт Иран. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен прокомментировал инцидент с танкером Mercer Street

    «Мы присоединяемся к нашим партнёрам и союзникам в решительном осуждении нападения на Mercer Street», — заявил Блинкен.

    Он подчеркнул, что, по данным США, данное нападение было осуществлено Ираном.

    По словам главы Госдепа, атака была проведена с использованием «беспилотников со взрывчаткой».

    Блинкен добавил, что «США работают со своими партнёрами над изучением дальнейших шагов и консультируются с правительствами в регионе и за его пределами относительно надлежащего ответа, который последует».

    Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Великобритания также работает с международными партнёрами над согласованным ответом Ирану в связи с нападением на танкер Mercer Street.

    Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.

    Информацию об инциденте, предположительно, связанном с пиратством, подтвердило лондонское представительство компании — оператора судна Zodiac Maritime.

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