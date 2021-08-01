В турецкой провинции Анталья в результате пожара погибли семь человек

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В турецкой провинции Анталья число погибших при лесных пожарах возросло до семи, сообщил глава Минздрава республики Фахретттин Коджа.
В турецкой провинции Анталья в результате пожара погибли семь человек
  • Reuters

«В результате пожаров в Манавгате у нас всего семь погибших», — написал Коджа в Twitter.

Он добавил, что из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 выписаны.

29 июля сообщалось о четырёх погибших в результате лесных пожаров на юге страны.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.

31 июля Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

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