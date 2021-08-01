Трамп опроверг обвинения конгресса о попытках оказать давление на Минюст США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о несогласии с позицией конгресса США о том, что он в конце года пытался оказать давление на представителей Минюста, чтобы добиться отмены результатов выборов главы государства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённое заявление политика.

«На деле всё как раз наоборот... Наша страна пережила невероятно коррумпированные президентские выборы, и настало время конгрессу и другим изучить, как такое было допущено, нежели чем проводить расследования в отношении тех, кто разоблачает это массовое мошенничество для американского народа», — говорится в тексте заявления бывшего американского лидера.

Исполняющий обязанности заместителя генпрокурора США Ричард Донохью ранее представил комитету по надзору и реформами палаты представителей Соединённых Штатов доказательства оказания Трампом давления на Минюст в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.

Донохью направил комитету детали телефонного звонка с Трампом, во время которого экс-президент США пытался оказать давление на нового и. о. генпрокурора Джеффри Розена, а также самого Донохью, чтобы они объявили выборы «незаконными» и «коррумпированными».

В начале июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение по вопросу своего участия в президентских выборах 2024 года. Он добавил, что сам «этого не хочет», но «это нужно стране».