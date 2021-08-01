Трамп опроверг обвинения конгресса о попытках оказать давление на Минюст США
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространённое заявление политика.
«На деле всё как раз наоборот... Наша страна пережила невероятно коррумпированные президентские выборы, и настало время конгрессу и другим изучить, как такое было допущено, нежели чем проводить расследования в отношении тех, кто разоблачает это массовое мошенничество для американского народа», — говорится в тексте заявления бывшего американского лидера.
Исполняющий обязанности заместителя генпрокурора США Ричард Донохью ранее представил комитету по надзору и реформами палаты представителей Соединённых Штатов доказательства оказания Трампом давления на Минюст в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.
Донохью направил комитету детали телефонного звонка с Трампом, во время которого экс-президент США пытался оказать давление на нового и. о. генпрокурора Джеффри Розена, а также самого Донохью, чтобы они объявили выборы «незаконными» и «коррумпированными».
В начале июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение по вопросу своего участия в президентских выборах 2024 года. Он добавил, что сам «этого не хочет», но «это нужно стране».