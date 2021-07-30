Конгрессу представили доказательства оказания Трампом давления на Минюст США

Исполняющий обязанности заместителя генпрокурора США Ричард Донохью представил комитету по надзору и реформами палаты представителей США доказательства оказания экс-президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом давления на Минюст в целях отмены результатов президентских выборов 2020 года.

Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что Донохью направил комитету детали телефонного звонка с Трампом, во время которого экс-президент США пытался оказать давление на нового и. о. генпрокурора Джеффри Розена, а также самого Донохью, чтобы они объявили выборы «незаконными» и «коррумпированными». При этом Трамп проигнорировал тот факт, что в Минюсте не выявили фактов фальсификации результатов голосования.

«Просто скажите, что выборы были коррумпированными, а остальное предоставьте мне и конгрессменам», — сказал Трамп во время разговора.

Председатель надзорного органа палаты представителей США Кэролин Мэлони пришла к выводу, что данные об этом звонке являются свидетельством того, что Трамп «напрямую поручил высшему правоохранительному органу страны предпринять шаги для отмены свободных и справедливых выборов в последние дни его президентства».

В начале июля Дональд Трамп сообщил, что принял решение по вопросу своего участия в президентских выборах 2024 года. Он добавил, что сам «этого не хочет», но «это нужно стране».