Около 100 россиян в Бодруме разместят в других отелях из-за пожаров

В генконсульстве России в Анталье рассказали, что около 100 россиян, которые находились на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе.

«Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», — приводит ТАСС сообщение.

В генконсульстве заявили, что жизнь туристов вне опасности, они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым.

Это связано с тем, что в одном из восточных пригородов Бодрума возник серьёзный очаг возгорания, уточнили в ведомстве.

31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

Также он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который подтвердил, что страна продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.