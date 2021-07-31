Около 100 россиян в Бодруме разместят в других отелях из-за пожаров

Короткая ссылка
В генконсульстве России в Анталье рассказали, что около 100 россиян, которые находились на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях из-за лесных пожаров в регионе.
Около 100 россиян в Бодруме разместят в других отелях из-за пожаров
  • Reuters

«Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», — приводит ТАСС сообщение.

В генконсульстве заявили, что жизнь туристов вне опасности, они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым.

Это связано с тем, что в одном из восточных пригородов Бодрума возник серьёзный очаг возгорания, уточнили в ведомстве.

31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

Также он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который подтвердил, что страна продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить