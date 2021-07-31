Около 100 россиян в Бодруме разместят в других отелях из-за пожаров
- Reuters
«Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозится в центр города на морском транспорте», — приводит ТАСС сообщение.
В генконсульстве заявили, что жизнь туристов вне опасности, они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым.
Это связано с тем, что в одном из восточных пригородов Бодрума возник серьёзный очаг возгорания, уточнили в ведомстве.
31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.
Также он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который подтвердил, что страна продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.