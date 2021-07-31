В турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля
- Reuters
Отмечается, что пожар начался в квартале Ичмелер и начал быстро приближаться к жилой зоне.
Уточняется, что люди эвакуированы в профилактических целях, непосредственной угрозы возгорания отелей нет.
Как сообщили в генконсульстве России в Анталье, около 100 россиян, которые находились на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.