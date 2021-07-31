В турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля

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Три пятизвёздочных отеля эвакуированы в турецком Бодруме по причине лесного пожара, сообщает агентство DHA.
В турецком Бодруме из-за лесного пожара эвакуированы три отеля
  • Reuters

Отмечается, что пожар начался в квартале Ичмелер и начал быстро приближаться к жилой зоне.

Уточняется, что люди эвакуированы в профилактических целях, непосредственной угрозы возгорания отелей нет.

Как сообщили в генконсульстве России в Анталье, около 100 россиян, которые находились на отдыхе в Бодруме, будут временно размещены в других отелях.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции.

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