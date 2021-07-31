Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о неонацизме на Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сочла абсурдными выводы французского Министерства иностранных дел о неонацистских группировках на Украине, согласно которым их популярность «не превышает среднюю по Европе». Российский дипломат подчеркнула, что «про батальон «Азов» давно всем известно».

В своём Telegram Захарова напомнила, что в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Натали Гуле «увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать в Донбасс».

После этого сенатор Гуле направила запрос в МИД Франции, где получила ответ, что популярность неонацистских группировок на Украине не превышает «среднюю по Европе», написала представитель МИД России.

«В принципе, ответ французского МИД скорее должен возмутить местных законодателей, чем успокоить. Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом это в порядке вещей: все в Европе так делают», — высказалась Захарова.

Она добавила, что вопросы в данном случае возникают не к Киеву, а к той части Европы, для которой «неонацизм, выходит, не является угрозой».

Абсурдно звучит и другая часть ответа МИД Франции, заявила дипломат.

«Якобы то, что Зеленский пришёл к власти демократическим путём, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путём. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции, — об этом-то в Париже должны помнить», — сказала представитель МИД.

Захарова посоветовала европейским политикам «начать верить собственным глазам» и законодателям.

«При попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи», — подытожила она.

Ранее Россия призвала США и Украину поддержать в Генассамблее ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Как отмечали в Кремле, сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почёте и оказывают влияние на общественную и внутреннюю жизнь страны.

В начале июня текущего года украинские депутаты отклонили законопроект о предотвращении легализации нацизма и героизации военных преступников. Документ был внесён Максимом Бужанским.

Он предусматривал предотвращение реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом.