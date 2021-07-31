Россия направит в Турцию авиагруппировку для тушения лесных пожаров

Сводную авиагруппировку МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники направят в Турцию для помощи в тушении пожаров, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В Россию обратились власти Турецкой Республики с просьбой оказать помощь в тушении разбушевавшихся лесных пожаров вблизи населённых пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество граждан России. Принято положительное решение. В Турцию будет направлена сводная авиагруппировка Минобороны России и МЧС России в количестве 11 единиц техники», — сказали ТАСС в пресс-службе.

31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что районы на юге страны, пострадавшие от лесных пожаров, объявлены зоной бедствия.

Также он провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который подтвердил, что страна продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.