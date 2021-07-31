Байден прокомментировал переговоры с Россией по стратегической стабильности

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Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности.

«Мы в процессе. И я питаю надежды», — цитирует ТАСС Байдена.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединённые Штаты пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении.

Дипломат также заявил, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве. По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.

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