Рябков рассказал, почему в Женеве не обсуждалось ядерное оружие

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и Соединённые Штаты пока не договорились о том, что на переговорах по стратегической стабильности будут обсуждаться оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении.

«Мы к этому стремимся. Это не секрет, мы хотим обсуждать эти вопросы примерно в такой постановке, как вы сказали. Мы пока не договорились с американцами на эту тему. Американцы хотят обсуждать что-то другое и что-то ещё», — цитирует РИА Новости ответ Рябкова на вопрос, согласилась ли американская сторона обсуждать оборонительные и наступательные вооружения в их ядерном и неядерном оснащении.

По мнению замминистра, стороны «только начали приближение к этой тематике».

Ранее Рябков заявил о неготовности Британии и Франции включиться в диалог о стратегической стабильности.

Также замминистра остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве.